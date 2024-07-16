3 منها تستهدف للمرة الأولى ... حزب الله يقصف مستوطنات عدة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
3 منها تستهدف للمرة الاولى ... حزب الله يقصف مستوطنات عدة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً كفركلا وعيترون وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط الشهداء الثلاث، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرات "كفرحوشن" و "أورهغنوز" و "باريوحاي" و "ميرون" بعشرات صواريخ الكاتيوشا."