3 منها تستهدف للمرة الأولى ... حزب الله يقصف مستوطنات عدة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

3 منها تستهدف للمرة الاولى ... حزب الله يقصف مستوطنات عدة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، في إطار الرد على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً كفركلا وعيترون ‏وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط الشهداء الثلاث، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية مستعمرات ‏‏"كفرحوشن" و "أورهغنوز" و "باريوحاي" و "ميرون" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏"

