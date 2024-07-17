مراسم احياء اليوم العاشر من محرّم.. التفاصيل مع مراسلة الجديد

هيئة البث الإسرائيلية: في الأيام المقبلة سيغادر وفد مفاوضات إسرائيلي لاستكمال المحادثات مع الوسطاء بهدف التوصل إلى صفقة مع حماس - المفاوضات لم تتوقّف