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نصرالله: هناك 3 دول عربية ما زالت تعاني مباشرةً من الاحتلال والعدوان والإرهاب الإسرائيلي وهي فلسطين ولبنان وسوريا ونحن ننتصر اليوم لكل شعوب منطقتنا التي اعتدى عليها هذا الكيان
2024-07-17 | 03:48
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نصرالله: هناك 3 دول عربية ما زالت تعاني مباشرةً من الاحتلال والعدوان والإرهاب الإسرائيلي وهي فلسطين ولبنان وسوريا ونحن ننتصر اليوم لكل شعوب منطقتنا التي اعتدى عليها هذا الكيان
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