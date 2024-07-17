بالفيديو - نصرالله: إذا جئتم بدباباتكم إلى الجنوب لن يبقى لكم دبابات

نصرالله لإسرائيل: إذا جئتم بدباباتكم لن يبقى لكم دبابات pic.twitter.com/uXJPuZq7Zm
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 17, 2024
نصرالله لإسرائيل: إذا جئتم بدباباتكم لن يبقى لكم دبابات pic.twitter.com/uXJPuZq7Zm
هدوء حذر يسود جبهة الجنوب تزامناً مع إحياء ذكرى عاشوراء في لبنان
اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أن "ليل 16 - 17 /7 /2024، أثناء محاولة دورية من الجيش توقيف 16 سوريا داخل سيارة رباعية الدفع بعد دخولهم الأراضي اللبنانية خلسة في بلدة الشيخ- لار في عكار، حاول السائق (و.ش.) الفرار من الدورية ما أدى إلى انقلاب السيارة، ونقل من بداخلها إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث السائق وأحد الجرحى أن فارقا الحياة. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة البلاغ التّالي: