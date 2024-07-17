بالفيديو - في الضاحية.. حماية أمنية "غير عادية"!

ظهر عناصر "أمنية" تابعة لـ #حزب_الله وفي جعبتهم أجهزة رصد وتشويش ضد المسيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال إحياء العاشر من محرم#أخبار_الجديد pic.twitter.com/It9kTGbTFD
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 17, 2024
ظهر عناصر "أمنية" تابعة لـ #حزب_الله وفي جعبتهم أجهزة رصد وتشويش ضد المسيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال إحياء العاشر من محرم#أخبار_الجديد pic.twitter.com/It9kTGbTFD
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الاتي:
هدوء حذر يسود جبهة الجنوب تزامناً مع إحياء ذكرى عاشوراء في لبنان
اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أن "ليل 16 - 17 /7 /2024، أثناء محاولة دورية من الجيش توقيف 16 سوريا داخل سيارة رباعية الدفع بعد دخولهم الأراضي اللبنانية خلسة في بلدة الشيخ- لار في عكار، حاول السائق (و.ش.) الفرار من الدورية ما أدى إلى انقلاب السيارة، ونقل من بداخلها إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث السائق وأحد الجرحى أن فارقا الحياة. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".