رياشي للتيار: "رشحوا جعجع لرئاسة الجمهورية وردولوا الجميل"

وأضاف رياشي في حديث له ضمن برنامج الحدث أن "الرئاسة معطلة ومعرقلة ودور الخماسية مفرمل لأنه مبني على تشاورات بين أفرقاء متباعدين بوجهات النظر"

كما اعتبر أن "حرب اليوم هو صراع بين الآلهة، إذ أن الطرح الديني هو الأساس فيها والحروب الدينية تنتهي بتدمير الأرض، لذا الخوف من تدمير لبنان موجود ومن الضروري تطبيق القرار 1701 وتحييد لبنان عن الصراع"

أما عن قطر، قال رياشي إنها "لم تبلغنا بأسماء لرئاسة الجمهورية وكنا واضحين بموقفنا أننا لا نوافق فرنجية"

وأكد رياشي "ضرورة التفاهم على صيغة تحمي حقوق اللبنانيين فيما يخص السلاح الموجود، إذ أنه علينا أن نعلم سبب وجوده هل هو موجود للدفاع عن لبنان ومواجهة إسرائيل؟ إذاً ما هو دور السلطة اللبنانية والجيش؟"

كما أشار إلى أن "زوال أو بقاء إسرائيل ليس الموضوع المطروح بعد الآن، وأن اليوم التالي يوم نقاش مؤجل لمصلحة لبنان" مؤكداً "الحاجة إلى إدارة جديدة للتنوع في لبنان يُبنى عليها ما يطمئن المسيحيين والإسلاميين"

وتوجه رياشي إلى التيار بالقول: "رشحوا جعجع لرئاسة الجمهورية وردولوا الجميل"