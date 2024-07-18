بالفيديو - عدد من الشهداء والجرحى جراء الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة مجدل سلم وعمليات رفع الانقاض مستمرة pic.twitter.com/DooDuqjQV6
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 18, 2024
بالفيديو - عدد من الشهداء والجرحى جراء الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة مجدل سلم وعمليات رفع الانقاض مستمرة pic.twitter.com/DooDuqjQV6
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 18, 2024
بالفيديو - عدد من الشهداء والجرحى جراء الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة مجدل سلم وعمليات رفع الانقاض مستمرة pic.twitter.com/DooDuqjQV6
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه:
عدوان ثلاثي نفذته طائرات الاحتلال مساء اليوم اذ اغار العدو على بلدتي مجدل سلم والجميجمة لجهة صفد البطيخ اضافة بلدة شقرا .