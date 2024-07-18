مجزرة اسرائيلية عند تقاطع مجدل سلم - الجميجمة.. سقوط شهداء بينهم قائد ميداني في قوة الرضوان

عدوان ثلاثي نفذته طائرات الاحتلال مساء اليوم اذ اغار العدو على بلدتي مجدل سلم والجميجمة لجهة صفد البطيخ اضافة بلدة شقرا .

وقد استهدفت طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في تلك البلدات.

وفي السياق افاد مراسل الجديد ان غارة معادية استهدفت منزلاً مكون من 3 طبقات عند اطراف بلدة الجميجمة ما ادى الى تدميره بالكامل وكان يأوي عددا من الاشخاص كانوا بداخله .

وقد افاد مصادر طبية لـ"الجديد" عن سقوط شهيدين للمقاومة في المنزل المستهدف في الجميجمة بينهما لقائد الميداني في قوة الرضوان علي معتوق من بلدة صير الغربية اضافة الى عدد من الجرحى .