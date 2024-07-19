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محليات

​ البناء: وتيرة الاتصالات الدولية تكثفت لمحاولة تجنّب توسيع دائرة الحرب

2024-07-19 | 02:15
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​ البناء: وتيرة الاتصالات الدولية تكثفت لمحاولة تجنّب توسيع دائرة الحرب
​ البناء: وتيرة الاتصالات الدولية تكثفت لمحاولة تجنّب توسيع دائرة الحرب

أشار خبراء عسكريون لصحيفة البناء، الى ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أرسى معادلة ردع جديدة مع «إسرائيل» وهي توسيع الحرب باتجاه استهداف المدنيين سيقابله توسيع مع جانب المقاومة لمستعمرات جديدة لم تقصف في السابق ما سيوسّع رقع النار في شمال فلسطين المحتلة وهجرة المزيد من المستوطنين، وبالتالي تعميق أزمة الحكومة الإسرائيلية التي تعد مستوطنيها باستعادة الأمن الى الشمال وإعادتهم الى مستوطناتهم".

ووفق معلومات البناء، فإن "وتيرة الاتصالات والجهود الدوليّة تكثفت لمحاولة تجنّب توسيع دائرة الحرب على الحدود الجنوبية في المدة الفاصلة عن التوصل الى هدنة في غزة".
 
لكن مصادر دبلوماسية حذرت من "حماقة ترتكبها حكومة نتنياهو بضرب أهداف جديدة في عمق الجنوب والبقاع لخلط الأوراق في المنطقة والضغط على الإدارة الأميركية وللخروج من المأزق الصعب الذي يواجهه نتنياهو".
 
 
 
​ البناء: وتيرة الاتصالات الدولية تكثفت لمحاولة تجنّب توسيع دائرة الحرب

محليات

صحيفة البناء

الجبهة الجنوبية

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