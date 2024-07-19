بالفيديو - الاعلام الاسرائيلي يوثق استهدافه للقرى الجنوبية اللبنانية ليل أمس

إعلام العدو ينشر فيديو للغارات التي شنها ليل أمس جنوب لبنان pic.twitter.com/Tr932oJcMa
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 19, 2024
إعلام العدو ينشر فيديو للغارات التي شنها ليل أمس جنوب لبنان pic.twitter.com/Tr932oJcMa
نعى حزب الله شهيدين ليل أمس، إثر الغارات الاسرائيلية التي شنها العدو على بلدات متفرقة جنوب لبنان.
اصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.
كشفت مصادر حكومية لصحيفة الجمهورية، انّ "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيزور بغداد نهاية الأسبوع الجاري مُلبّياً دعوة نظيره العراقي محمد شياع السوداني".