رئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية: نعمل على مواكبة تداعيات الخلل العالمي على الأنظمة المحلية لضمان استمرار العمل بأقل تأثير ممكن

مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية لـ #الجديد: انقطاع الانترنت بشكل متكرر ناتج عن عدم تمكن هيئة أوجيرو من القيام بالصيانة المطلوبة نتيجة الأزمة الإقتصادية وعدم توفر السيولة