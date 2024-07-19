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حزب الله: قصفنا بواسطة مدافع الميدان مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي شمال مستوطنة عين يعقوب
2024-07-19 | 11:52
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حزب الله: قصفنا بواسطة مدافع الميدان مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي شمال مستوطنة عين يعقوب
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