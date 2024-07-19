الرئيس الإيراني إستقبل عائلة الإمام الصدر: مستعد لتقديم ما يمكن من مساعدة



أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الإيراني المنتخب مسعود پزشكيان، أنه استقبل عائلة الإمام موسى الصدر التي حضرت لتقديم التهاني والتبريكات له بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

بعد ترحيب الرئيس پزشكيان بعائلة الصدر، تحدّث صدر الدين الصدر بإسم العائلة قائلاً للرئيس الإيراني "إن انتخابكم بعث فينا الأمل، في منطقتنا ولقضية الإمام الصدر". وجواباً على الأسئلة التي طرحها الدكتور پزشکیان، قدّم نجل الإمام الصدر للرئيس عرضاً مختصراً عن القضية، وعن دوافع زيارة روسيا في الأسبوع المقبل.

من جهته، قال پزشكيان أنه تعرّف على الإمام الصدر وأفكاره عندما كان ما زال طالباً جامعياً، وأنه تأثر كثيراً بهذه الأفكار معتبراً أن الإمام الصدر هو أنموذج لعالم الدين الذي نحتاج له في عصرنا هذا ليس في لبنان أو في إيران فحسب بل في المنطقة والعالم.

كما أبدى الرئيس المنتخب تعاطفه مع قضية الإمام، واستعداده لتقديم ما يمكن من مساعدة في القضية. كذلك طلب من عائلة الإمام وضعه في أجواء زيارة روسيا، وما يمكن أن يقوم به لمتابعة نتائج الزيارة، وأن يستمر التواصل بينه وبين العائلة.

وقد وُصِف اللقاء بالودّي والعائلي وأبدى الحاضرون اهتماماً بكل الأحاديث المتبادلة والتي تناولت دور الإمام الصدر كمصلح وفقيه استطاع أن يستنبط حلولاً لكثير من التحديات في المنطقة والتي يمكن أن نستفيد منها في أيامنا هذه.