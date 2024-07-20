ماذا في أسرار الصحف؟

اللواء

تدور أسئلة، أشبه بالألغاز، في ما خصَّ مطاردات واغتيالات، تجري خارج مناطق الاشتباك في القرى الأمامية..

فوجئ نواب في المعارضة بإلغاء موعد مع كتلة في «الممانعة» من دون تحديد موعد جديد أو تبرير الخطوة..

بدأت الدوائر اللبنانية الرسمية والسياسية التفتيش عن فريق عمل ترامب، وانعكاسات ذلك على ترتيبات الوضع في لبنان، على المستويات العسكرية والجنوبية.

الجمهورية

دعا نواب كتلة معارضة الى التمييز بين التقاطع المصلحي مع فريق آخر وبين الرهان السياسي الذي سقط مع الرئاسة وغزة.

كشف مرجع على تواصل مع المساعي الدولية والاقليمية انه يتوقع اتفاقا على وقف النار في المنطقة قريباُ.

راعتبر نائب وسطي ان المبادرة المقترحة من مجموعة سياسية لمعالجة المأزق الرئاسي هي "طق حنق".

الأنباء

لوحظ تراجع الاهتمام بملف استراتيجي بعدما كان يتصدّر الاهتمامات منذ أشهر على اثر أحداث متنقلة.