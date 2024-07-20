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ابراهيم بيرم: خطوة هوكشتاين في لبنان كانت من أجل مصلحة اسرائيل
2024-07-20 | 04:13
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ابراهيم بيرم: خطوة هوكشتاين في لبنان كانت من أجل مصلحة اسرائيل
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