توقيف مروّج مخدرات بالجرم المشهود في الحازمية

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة على المسلك الممتد من كاليري سمعان وصولًا الى الحازميّة.

وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى ف. ب. (مواليد عام 1991، لبناني)".

واضاف البيان انه "بتاريخ 22-6-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الحازمية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع " GR"، بتفتيشه والدراجة تم ضبط:

/21/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الباز كوكايين

/20/ كيسًا من مادة الكريستال

/25/ مظروفًا من مادة الأرنب

/67/ مظروفًا من مادة التكنو

/14/ مظروفًا من مادة الترامادول

/8/ أكياس من حشيشة الكيف

/8/ أكياس من مادة السالفيا

/8/ علب بلاستيكية من مادة الكوكايين

مبلغ مالي وهاتف خلوي عدد/2/

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على المسلك المُمتدّ من كاليري سمعان وصولًا الى الحازمية.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء."