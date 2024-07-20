صادق النابلسي : إسرائيل لن تجرؤ على الدفع بأي جندي على الأراضي اللبنانية.. ونتنياهو في حيرة

النائب بلال عبدالله لـ هنا بيروت: نتمايز مع القوات اللبنانية في السياسة لكن هذا الأمر لن يدفعنا الى فتح سجالات داخلية ولن نتوقف عند التسريب الأخير بشأن الجبل وآل جنبلاط الذي صدر بشكل غير رسمي