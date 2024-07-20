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محليات

وزارة الخارجية رحّبت بإعلان محكمة العدل الدولية

2024-07-20 | 09:18
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وزارة الخارجية رحّبت بإعلان محكمة العدل الدولية
وزارة الخارجية رحّبت بإعلان محكمة العدل الدولية

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

"تُرحّب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز 2024، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل الاستيطانيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بما فيها القدس الشرقيّة.
يؤكد هذا الرأي الاستشاري على عدم قانونيّة سياسات إسرائيل الاستيطانيّة واحتلالها للأراضي الفلسطينيّة،  ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وضرورة التوصّل إلى إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة ذات سيادة، وقابلة للحياة.
وتدعو الوزارة المجتمع الدولي والدول المعنيّة إلى اغتنام هذا السند القانوني للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء اعتداءاتها وانتهاكاتها وسياساتها التهجيريّة، وإلزامها بالتوقف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانيّة، وإجلاء جميع المستوطنين، وإنهاء الاحتلال  للأراضي الفلسطينية، تمهيدًا لإطلاق مسار سياسي جدي يدفع باتجاه حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002".
وزارة الخارجية رحّبت بإعلان محكمة العدل الدولية

محليات

وزارة الخارجية

محكمة العدل الدولية

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