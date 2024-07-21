الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"شخصان يؤلفان عصابة سرقة وسلب دراجات آلية بقوة السلاح".. بقبضة قوى الامن!

2024-07-21 | 08:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;شخصان يؤلفان عصابة سرقة وسلب دراجات آلية بقوة السلاح&quot;.. بقبضة قوى الامن!
"شخصان يؤلفان عصابة سرقة وسلب دراجات آلية بقوة السلاح".. بقبضة قوى الامن!

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة، عن أن "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة ينفّذ أفرادها عمليّات سلب بقوّة السّلاح وسرقة درّاجات آليّة في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان".

واشارت الى ان "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما: خ. ع. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة. م. ق. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم مقاومة سلبية".

واوضحت أنهما "من أصحاب السّوابق بجرائم: قتل، نقل أسلحة حربية، تأليف عصابة سرقة، تجارة وترويج مخدّرات، سرقة وسلب درّاجات آليّة، إطلاق نار، نشل، وتخريب. بتاريخ 10-07-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بكمينٍ محكمٍ في محلّة الجناح، حيث حاول الأول الفرار من أمام الدّوريّة وأبدى مقاومة شرسة، إلا أن عناصرها تمكّنت من السيطرة عليه وتوقيفه".

واكدت أن "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة درّاجات


"شخصان يؤلفان عصابة سرقة وسلب دراجات آلية بقوة السلاح".. بقبضة قوى الامن!

محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جوزيف ابو فاضل: قرار الحرب الشاملة أصبح بيد ترامب واذا حصل ترسيم للحدود ستكون هذه الحـرب الأخيرة
حادث بحري في خليج جونية!

اقرأ ايضا في محليات

قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت مستشفى ولم تعد!
10:41

قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت مستشفى ولم تعد!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

10:41

قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت مستشفى ولم تعد!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

جوزيف ابو فاضل: ترامب عاد بعد عملية اغتياله بنسخة جديدة
Play
10:34
Play

جوزيف ابو فاضل: ترامب عاد بعد عملية اغتياله بنسخة جديدة

جوزيف ابو فاضل: ترامب عاد بعد عملية اغتياله بنسخة جديدة

10:34

جوزيف ابو فاضل: ترامب عاد بعد عملية اغتياله بنسخة جديدة

جوزيف ابو فاضل: ترامب عاد بعد عملية اغتياله بنسخة جديدة

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024