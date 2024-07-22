بالفيديو - نائب لبناني عن حزب الله: "ميليشيا"!

اعتبر النائب #كميل_شمعون، أن القرار اللبناني مصادر من قبل ميليشيا تُدعى #حزب_الله ، وقال: لا دخل لنا لنفتح جبهة على شمال اسرائيل pic.twitter.com/YnyyoZ33sO
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 22, 2024
اعتبر النائب #كميل_شمعون، أن القرار اللبناني مصادر من قبل ميليشيا تُدعى #حزب_الله ، وقال: لا دخل لنا لنفتح جبهة على شمال اسرائيل pic.twitter.com/YnyyoZ33sO
أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "إلحاقًا بالبيان الصّادر بتاريخ 12/6/2023 حول تنفيذ تمارين تدريبيّة في منطقة التّدريب العسكريّة في القرنة السوداء، ستواصل وحدات من الجيش، اعتبارًا من 23/7/2024 ولغاية 31/12/2024، ما بين السّاعة 5:00 من كلّ يوم وحتّى الانتهاء، تنفيذ تمارين ومناورات تدريبيّة بالذّخيرة الحيّة في المنطقة نفسها".