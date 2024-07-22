الجيش اللبناني: سنواصل تنفيذ تدريبات في القرنة السوداء

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "إلحاقًا بالبيان الصّادر بتاريخ 12/6/2023 حول تنفيذ تمارين تدريبيّة في منطقة التّدريب العسكريّة في ​القرنة السوداء​، ستواصل وحدات من الجيش، اعتبارًا من 23/7/2024 ولغاية 31/12/2024، ما بين السّاعة 5:00 من كلّ يوم وحتّى الانتهاء، تنفيذ تمارين ومناورات تدريبيّة بالذّخيرة الحيّة في المنطقة نفسها".