نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين غربيين: محادثات غير مباشرة بين حزب الله وإسرائيل ستركز على كيفية ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتسعى للتوصل لوقف إطلاق النار