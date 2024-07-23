الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
32
o
البقاع
36
o
الجنوب
32
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
06:48
انتحار 4 أشخاص.. والمشتبه به "طباخ"!
06:05
دانييلا رحمة وحيدة في شهر العسل بعد غياب ناصيف زيتون والجمهور: العريس طفش!
09:32
روبوتات شبيهة بالبشر.. وماسك يحدد موعد استخدامها
2024-07-22
بالفيديو - نزوح جماعي تحت القصف من مدينة خان يونس
2024-07-22
بالصورة - نجل ترامب يسخر من زيلينسكي بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي!
محليات
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة (بيك اب) في بلدة شقرا وتوجه فرق الاسعاف إلى المكان المستهدف
2024-07-23 | 04:46
A-
A+
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة (بيك اب) في بلدة شقرا وتوجه فرق الاسعاف إلى المكان المستهدف
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية بأربعة صواريخ استهدفت سيارة في بلدة دير كيفا وفرق الاسعاف تهرع إلى المكان
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة البرغلية
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف غرفة غير مأهولة عند اطراف بلدة زبقين
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة (بيك اب) في بلدة شقرا وتوجه فرق الاسعاف إلى المكان المستهدف
محليات
الجديد:
مسيرة
اسرائيلية
تستهدف
سيارة
وتوجه
الاسعاف
المكان
المستهدف
العودة الى الأعلى
جاسم عجاقة ينفي الخبر المتداول عن "شح الدولار": متوفر بكميات كبيرة
مراسل الجديد:الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق الجنوب وصيدا وبيروت وضواحيها
اقرأ ايضا في محليات
08:04
ادوارد غابرييل: من المهم التوصل إلى اتفاق الآن ومقومات تجنب الحرب متوفرة
08:04
ادوارد غابرييل: من المهم التوصل إلى اتفاق الآن ومقومات تجنب الحرب متوفرة
08:02
ادوارد غابرييل: ثمة مخاوف من انتهاء المطاف بالكيان اللبناني ككيان جغرافي
08:02
ادوارد غابرييل: ثمة مخاوف من انتهاء المطاف بالكيان اللبناني ككيان جغرافي
07:59
توفيق الجند: التصعيد مع إسرائيل يخدم جماعة أنـصـار الله ولا يخدم اليمن
07:59
توفيق الجند: التصعيد مع إسرائيل يخدم جماعة أنـصـار الله ولا يخدم اليمن
يحدث الآن
محليات
08:04
ادوارد غابرييل: من المهم التوصل إلى اتفاق الآن ومقومات تجنب الحرب متوفرة
محليات
08:02
ادوارد غابرييل: ثمة مخاوف من انتهاء المطاف بالكيان اللبناني ككيان جغرافي
محليات
07:59
توفيق الجند: التصعيد مع إسرائيل يخدم جماعة أنـصـار الله ولا يخدم اليمن
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-07-22
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي!
2024-06-03
بالفيديو - إحتراق "مقاتلة" ونجاة قائدها!
2024-07-14
"خروج محطة مرجعيون من الخدمة إثر القصف العنيف" .. هذا ما أعلنته كهرباء لبنان!
2024-07-22
صورة - نجم مانشستر يونايتد بعين سوداء .. إليكم السبب
2024-04-07
بعد انتشار فيديو له فاقدا اعصابه في موقع التصوير ..قصي خولي يوضح
2024-01-10
بعد القرار القضائي بالحجز على أملاكهم... رد من غبريال كارول وجهاد المر
بالفيديو
بالفيديو
07:28
مراسل الجديد يطلعنا على آخر التطورات من جنوب لبنان
14:53
تمام بليق يواجه حبيب بو انطون بالممنوعـ ـات والأخير ينفعل ويطلق شتائم قوية على الهواء
14:53
حبيب بو انطون بتصريح جريء عن نوال الزغبي ونجوى كرم .. وعن راغب علامة و وائل جسار بفضل وائل كفوري
14:18
فستان دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني يثير ضجة في بياف..ارتدته والدتها كوليت الحلاني قبل 15 عاما
14:16
زواج نادين نسيب نجيم يتصدر .. ظهرت بـ خاتم زفاف ألماسي وماغي بو غصن أول المباركين
14:10
تعرفوا على أول سيدة أميركية ستتولى الحكم وماغي فرح تعلنها "ترامب لن يكون رئيسا"!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
14:18
فستان دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني يثير ضجة في بياف..ارتدته والدتها كوليت الحلاني قبل 15 عاما
فن
14:18
فستان دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني يثير ضجة في بياف..ارتدته والدتها كوليت الحلاني قبل 15 عاما
محليات
08:56
بالفيديو - "لن تبقى لكم دبابات" .. هذا ما نشره الاعلام الحربي!
محليات
08:56
بالفيديو - "لن تبقى لكم دبابات" .. هذا ما نشره الاعلام الحربي!
فن
14:16
زواج نادين نسيب نجيم يتصدر .. ظهرت بـ خاتم زفاف ألماسي وماغي بو غصن أول المباركين
فن
14:16
زواج نادين نسيب نجيم يتصدر .. ظهرت بـ خاتم زفاف ألماسي وماغي بو غصن أول المباركين
منوعات
06:48
انتحار 4 أشخاص.. والمشتبه به "طباخ"!
منوعات
06:48
انتحار 4 أشخاص.. والمشتبه به "طباخ"!
محليات
09:21
بالفيديو - نائب لبناني عن حزب الله: "ميليشيا"!
محليات
09:21
بالفيديو - نائب لبناني عن حزب الله: "ميليشيا"!
عربي و دولي
06:39
روسيا تتوعّد: الرد سيكون قاسياً!
عربي و دولي
06:39
روسيا تتوعّد: الرد سيكون قاسياً!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024