الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

البستاني تابع مع وزير الأشغال تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي تبقى حاجة ملحة وحياتية لأبناء المنطقة

2024-07-23 | 11:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البستاني تابع مع وزير الأشغال تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي تبقى حاجة ملحة وحياتية لأبناء المنطقة
البستاني تابع مع وزير الأشغال تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي تبقى حاجة ملحة وحياتية لأبناء المنطقة

النائب البستاني تابع مع وزير الأشغال حمية تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي تبقى حاجة ملحة وحياتية لأبناء المنطقة

قام النائب فريد البستاني بزيارة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة اليوم، وتناول البحث تقدّم الاعمال في الطرقات التي ينفذها مجلس الإنماء والأعمار في منطقة الشوف، كما وناقش البستاني مع الوزير حمية موضوع تأهيل شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي سبق واعدّ قائمة بها والتي تعد طرقات حيوية بالنسبة لأهالي الشوف الأعلى والأوسط ومناطق الحرف والعرقوب ودير القمر والودايا واقليم الخروب، ذلك انها تربط القرى ببعضها وتسهّل تنقل المواطنين.
البستاني تابع مع وزير الأشغال تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي تبقى حاجة ملحة وحياتية لأبناء المنطقة

محليات

البستاني

علي حمية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"لا خوف من توسّع الحرب".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
آخر المستجدات الميدانية جنوب لبنان يطلعنا عليها مراسل الجديد

اقرأ ايضا في محليات

بو حبيب بحث مع ماغرو موضوع التجديد لليونيفيل.. وهذا ما أكده للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
11:14

بو حبيب بحث مع ماغرو موضوع التجديد لليونيفيل.. وهذا ما أكده للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتباحث معها في تطورات الوضع جنوب لبنان كما في تجديد ولاية اليونيفيل ووتطبيق القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) وذلك قبيل مشاركتها في جلسة المشاورات التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الجمعة حول تنفيذ القرار.

11:14

بو حبيب بحث مع ماغرو موضوع التجديد لليونيفيل.. وهذا ما أكده للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتباحث معها في تطورات الوضع جنوب لبنان كما في تجديد ولاية اليونيفيل ووتطبيق القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) وذلك قبيل مشاركتها في جلسة المشاورات التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الجمعة حول تنفيذ القرار.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024