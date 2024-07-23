البستاني تابع مع وزير الأشغال تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي تبقى حاجة ملحة وحياتية لأبناء المنطقة

النائب البستاني تابع مع وزير الأشغال حمية تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي تبقى حاجة ملحة وحياتية لأبناء المنطقة

قام النائب فريد البستاني بزيارة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة اليوم، وتناول البحث تقدّم الاعمال في الطرقات التي ينفذها مجلس الإنماء والأعمار في منطقة الشوف، كما وناقش البستاني مع الوزير حمية موضوع تأهيل شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي سبق واعدّ قائمة بها والتي تعد طرقات حيوية بالنسبة لأهالي الشوف الأعلى والأوسط ومناطق الحرف والعرقوب ودير القمر والودايا واقليم الخروب، ذلك انها تربط القرى ببعضها وتسهّل تنقل المواطنين.