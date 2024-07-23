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التصعيد مستمر عند الجبهة الجنوبية .. مراسل الجديد يطلعنا على آخر المستجدات
2024-07-23 | 13:00
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التصعيد مستمر عند الجبهة الجنوبية .. مراسل الجديد يطلعنا على آخر المستجدات
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"لا خوف من توسّع الحرب".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
آخر المستجدات الميدانية جنوب لبنان يطلعنا عليها مراسل الجديد
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