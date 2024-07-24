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محليات

الاخبار| قائد اليونيفل زار فلسطين المحتلّة: لا قرار بالحرب على لبنان

2024-07-24 | 01:25
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الاخبار| قائد اليونيفل زار فلسطين المحتلّة: لا قرار بالحرب على لبنان
الاخبار| قائد اليونيفل زار فلسطين المحتلّة: لا قرار بالحرب على لبنان

ذكرت صحيفة "الاخبار" ان قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال الإسباني أرولدو لازارو زار ونائب رئيس البعثة الدولية هيرفي لوكوك قبل عشرة ايام فلسطين المحتلّة، للقاء جنرالات العدوّ وبعض السفراء الأجانب، في زيارة "استطلاعية"، بعد زيارتهما الأخيرة نهاية الشتاء الماضي.تأتي الزيارة قبل نحو شهر على موعد التجديد لقوات اليونيفل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد جوّ من شبه التوتّر بين القوّات الدولية وقوات الاحتلال، على خلفية الاعتراضات الدائمة من قبل العدوّ على أداء القوّات، خصوصاً منذ اندلاع الحرب.

واضافت الصحيفة ان الانطباع الأوّلي الذي عاد به القائد الإسباني في زيارة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مصادر اطّلعت على أجواء الزيارة، فقد "كان أكثر إيجابية" من حيث تقليص قادة العدو من خطاب التهديد والوعيد تجاه لبنان. وبحسب المعلومات، فإن قادة العدو كرّروا أنهم يرغبون بالحل الدبلوماسي مع لبنان "لإعادة" المستوطنين الذين أجبرتهم ضربات المقاومة على ترك المستوطنات الشمالية وتطبيق القرار 1701، ورفض العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر من حيث وجود قوات المقاومة في جنوب الليطاني ورفض وقف الطلعات الجويّة، مع التأكيد أن كيان العدوّ "جاهز لشنّ حربٍ على لبنان لإبعاد حزب الله عن منطقة جنوب الليطاني في حال لم تصل الحلول الدبلوماسية إلى نتيجة". ورغم تكرار المواقف التقليدية القديمة، إلا أن خطاب قادة العدوّ بدا أكثر عقلانية من حيث التأكيد على أنه "لا يوجد أي قرار بالحرب على لبنان بعيداً عن كل التهويل العلني"، والتأكيد على "ضرورة التوصّل إلى حلّ بالطرق الدبلوماسية"، من دون رفع سقف التهديدات. وبحسب المصادر فإن أسباب هذا "الهدوء النسبي" هو "التعب الذي يعانيه جيش الاحتلال بعد أشهر الحرب على جبهتَيْ لبنان وغزّة، إضافة إلى الضغوط الأميركية".

لكنّ مصادر رسمية في القوات الدولية رفضت التعليق على المداولات الرسمية للزيارة، وأكّدت من جانبها أن "ما يقوم به قائد القوات الدولية ليس تفاوضاً إنّما نقاش مع الأطراف للسؤال حول ما يمكن أن تقوم به اليونيفل لوقف الأعمال العدائية بين الجانبين"، وأن «مهمة التفاوض الرسمي يقوم بها الجانب الأميركي".

وحول التمديد للقوات الدولية، قالت المصادر الغربية إن "القادة الإسرائيليين لم يظهروا اعتراضاً على تمديد مهمة اليونيفل من دون محاولة إدخال تعديلات على نص القرار، خصوصاً أن هناك صعوبة في إدخال تعديلات فضلاً عن أن هناك غياب تقدير موقف واضح عمّا سيحصل في الأشهر المقبلة طالما بقيت المعركة في غزّة مفتوحة".

الاخبار| قائد اليونيفل زار فلسطين المحتلّة: لا قرار بالحرب على لبنان

محليات

اليونيفيل

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