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محليات

قائد الجيش استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان

2024-07-24 | 09:53
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قائد الجيش استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان
قائد الجيش استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، كما استقبل النائب أكرم شهيّب وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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