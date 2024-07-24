قائد الجيش استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان

قدمت المنسّقةُ الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت احاطتَها لمجلس الأمن، وقالت فيها إنّ لبنانَ والمنطقة برمتها لا يزالانِ على حافَّةِ خطرٍ مُحْدق، ولكنّها أكدت، رغم ذلك، أن الحلَّ الدبلوماسي للخروج من الأزمة لا يزال ممكنا، رافضة القَبول بأن الصراع الشامل لا مفرَّ منه، مشيرةً إلى أن كلاًّ من لبنان وإسرائيل يعلنان أنّهما لا يسعيان إلى الحرب، ومعربة عن أملها في أن يؤديَ التوصلُ الى "اتفاق بشأن غزة" إلى العودة الفورية لوقف الأعمالِ العَدائية عبر الخطّ الأزرق.
استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب السفيرة الأميركية ليزا جونسون وتباحث معها في تطورات الوضع جنوب لبنان ونتائج لقاءاته التي أجراها خلال زيارته إلى واشنطن ونيويورك مع مسؤولين اميركيين وأممين بشأن تجديد ولاية اليونيفيل، والتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) ودعم الجيش اللبناني.
عقد كل من وزير الزراعة عباس الحاج حسن ، ووزير الصناعة جورج بوشكيان ، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، اجتماعاً مشتركاً تم فيه التركيز على مجموعة من النقاط الحيوية التي تهم المواطن اللبناني وتتعلق بالاقتصاد الوطني والسياسات العامة في البلاد.