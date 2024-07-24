قائد الجيش استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان

قدمت المنسّقةُ الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت احاطتَها لمجلس الأمن، وقالت فيها إنّ لبنانَ والمنطقة برمتها لا يزالانِ على حافَّةِ خطرٍ مُحْدق، ولكنّها أكدت، رغم ذلك، أن الحلَّ الدبلوماسي للخروج من الأزمة لا يزال ممكنا، رافضة القَبول بأن الصراع الشامل لا مفرَّ منه، مشيرةً إلى أن كلاًّ من لبنان وإسرائيل يعلنان أنّهما لا يسعيان إلى الحرب، ومعربة عن أملها في أن يؤديَ التوصلُ الى "اتفاق بشأن غزة" إلى العودة الفورية لوقف الأعمالِ العَدائية عبر الخطّ الأزرق.