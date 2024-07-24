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حزب الله : مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية في جنوب لبنان مما أجبرها على الانسحاب خلف الحدود
2024-07-24 | 17:37
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حزب الله : مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية في جنوب لبنان مما أجبرها على الانسحاب خلف الحدود
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حزب الله : مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية في جنوب لبنان مما أجبرها على الانسحاب خلف الحدود
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