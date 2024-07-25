"ليست المرة الاولى".. يعقوب: كيف لموقوف أن يصرح بشكل رسمي؟
أشار رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تغريدة على منصة اكس أن هنيبعل القذافي يطالب القضاء التحقيق مع وهاب،
بالشكل كيف لموقوف أن يصرح بشكل رسمي لوكالة سبوتنيك الروسية وليست المرة الاولى؟
الجهاز الأمني الموقوف لديه القذافي مطالب بالجواب والأمر برسم مدعي عام التمييز الحجار،
أما وهاب فيقحم نفسه لعشرات المرات بالدفاع عن القذافي غافلا عن مشاعر وطن بأكمله وطائفة كاملة مجروحة بجريمة العصر الأطول في التاريخ والاكثر تٱمرا على الاطلاق...
أضاف يعقوب هذا اول الغيث ممن كان يدافع عنه والافضل أن يصمت.