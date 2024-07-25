كريم بقرادوني: الحلّ هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وقال بقرادوني خلال إطلالة له ضمن برنامج الحدث أنه "لأول مرة الحروب لا تحصل على أرض الغير بل على أرض إسرائيل، فنتنياهو وهناك محاكمة دولية بحقه، صحيح ألا قيمة تنفيذية لها ولكن قيمتها معنوية وستظهر مع الوقت، فقرار المحكمة الدولية هو تبدل بحد ذاته"

كما لفت إلى أن "مسألة الرهائن هي مسألة أساسية جداً، والتقدم بها يعني بداية الحل".

عن إمكانية توسع الحرب في لبنان، أكد بقرادوني أن " التقدم بالحرب يعني الذهاب إلى حرب إقليمية وحزب الله أقوى من حماس، فمن لم يستطع القضاء على حماس هل سيتمكن من القضاء على الحزب؟"

و اعتبر أننا: "لسنا على أبواب حل قريب في لبنان والحل يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية"

وفي ما يتعلق برئاسة الجمهورية، أكد بقرادوني "ألا خيار ثالث، وقد نشهد معركة بين جعجع وفرنجية" مشدداً على "ضرورة التوصل إلى توافق داخلي".