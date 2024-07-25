الحدث - كريم بقرادوني - الحلقة الكاملة

زارت كريمة الإمام موسى الصدر السيدة مليحة والمستشار القانوني المحامي الدكتور جوزيف غزالة، والإعلامي الأستاذ فادي بودية متحف الأرميتاج الذي يعتبر أغنى متاحف الفنون التشكيلية والتحف التاريخية والحضارية في العالم، وكان في استقبالهم مدير المتحف الباحث والمفكر والمستشرق ميخائيل بيتروفسكي الذي ترجم له الكثير من دراساته إلى العربية، والذي يعود له ولوالده الفضل الكبير في ذياع صيت هذا المتحف الذي يشهد على أهم الندوات في شتى مسائل التاريخ والثقافة والعلم.