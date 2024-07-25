كريم بقرادوني : المعركة الرئاسية الحقيقية هي بين سليمان فرنجية وسمير جعجع

أعلن سفير جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) في لبنان ايل بارك، ان بلاده تتطلع الى دعم لبنان "والعمل معاً من اجل مستقبل اكثر اشراقاً لكلا البلدين".
زارت كريمة الإمام موسى الصدر السيدة مليحة والمستشار القانوني المحامي الدكتور جوزيف غزالة، والإعلامي الأستاذ فادي بودية متحف الأرميتاج الذي يعتبر أغنى متاحف الفنون التشكيلية والتحف التاريخية والحضارية في العالم، وكان في استقبالهم مدير المتحف الباحث والمفكر والمستشرق ميخائيل بيتروفسكي الذي ترجم له الكثير من دراساته إلى العربية، والذي يعود له ولوالده الفضل الكبير في ذياع صيت هذا المتحف الذي يشهد على أهم الندوات في شتى مسائل التاريخ والثقافة والعلم.
أمهل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أصحاب المصانع المرخّصة بالاستثمار مهلة ثلاثة أشهر لادراج رقم قرار الترخيص على المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة، تحت طائلة تعريض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.جاء ذلك في القرار الذي أصدره الوزير بوشكيان وحمل الرقم ٦٩/١ تاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٤، وقرر فيه ما يلي: