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محليات
الغارات المعادية مستمرة على القرى والبلدات الجنوبية والحزب يرد على استهداف رب الثلاثين... لمتابعة المستجدات مباشرة:
2024-07-25 | 13:10
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الغارات المعادية مستمرة على القرى والبلدات الجنوبية والحزب يرد على استهداف رب الثلاثين... لمتابعة المستجدات مباشرة:
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"استحقاق دولي يتعلّق بلبنان".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
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