البيت الابيض: بايدن سيؤكد لنتنياهو الحاجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "قريبا"

وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي جون كيربي للصحافيين "نعتقد أننا نستطيع التوصل الى اتفاق، لكن هذا الامر سيتطلب، كما دائما، بعض القيادة، بعض التسوية وجهدا لتحقيق ذلك. سيكرر الرئيس لرئيس الوزراء نتانياهو حاجتنا الى بلوغ ذلك، وحاجتنا الى بلوغه قريبا".