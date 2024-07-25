وحدات الدفاع الجوي في الحزب تتصدى لطائرات حربية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية
الطيران الحربي المعادي كان خرق مساء اليوم جدار الصوت وحلق على علو منخفض فوق اجواء جنوب لبنان .
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، أطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة."