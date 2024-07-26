موقعان للاحتلال في مرمى الحزب ... وهذا ما تم استهدافه

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه:

" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح يوم الجمعة 26-07-2024 المنظومة الفنية في ‏موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها."