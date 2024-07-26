موقعان للاحتلال في مرمى الحزب ... وهذا ما تم استهدافه

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح يوم الجمعة 26-07-2024 المنظومة الفنية في موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها."
وفي بيان آخر اعلن الحزب انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:44 من صباح يوم الجمعة 26-07-2024 تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة."