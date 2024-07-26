رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لـ#الجديد: هناك قرار عند اسرائيل بالغاء السلطة الفلسطينية وانهاء اتفاق "أوسلو "

مصطفى البرغوثي للجديد: المقاومة الفلسطينية رحبت بخطاب بايدن وبقرار وقف اطلاق النار على اساس مبادرة بايدن لكن الاحتيال هو ان الرئيس الاميركي قال ان مبادرته هي مشروع مقدم له من "اسرائيل" لكن لم يصدر اي تصريح من نتيناهو او حكومته يعترف بذلك