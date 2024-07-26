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وئام وهاب للجديد: الحوار مع الاميركي انا معه اذا كان سيؤدي الى انفراج على مستوى كل المحور ففك الحصار على ايران يهمني ولكن يهمني ايضاً فك الحصار عن سوريا ولبنان
2024-07-26 | 04:34
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وئام وهاب للجديد: الحوار مع الاميركي انا معه اذا كان سيؤدي الى انفراج على مستوى كل المحور ففك الحصار على ايران يهمني ولكن يهمني ايضاً فك الحصار عن سوريا ولبنان
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وئام وهاب للجديد: الحوار مع الاميركي انا معه اذا كان سيؤدي الى انفراج على مستوى كل المحور ففك الحصار على ايران يهمني ولكن يهمني ايضاً فك الحصار عن سوريا ولبنان
محليات
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