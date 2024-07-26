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محليات

وهاب: الآن ليس وقت انتخاب رئيس .. والكلمة الفصل للميدان

2024-07-26 | 06:41
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وهاب: الآن ليس وقت انتخاب رئيس .. والكلمة الفصل للميدان
وهاب: الآن ليس وقت انتخاب رئيس .. والكلمة الفصل للميدان

شدد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على ان جميعاً كلبنانيين " نحن عرب واغلبنا جئنا من اليمن ".

واضاف خلال برنامج الحدث مع سمر ابو خليل : " بعض اللبنانيين قضوا حياتهم على التفشيط والعالم وين صار ونحن وين صرنا "، وتابع: " نحن شعب عربي ننتمي الى قبائل عربية وكلنا جينا من شبه الجزيرة العربية ".

وقال: " حدا منهم يجبلي انو هو فينيقي وانا بعتذر ".

وفي سياق آخر اعتبر وهاب ان استقبال "نتيناهو في الكونغرس كان لمصلحته "، مشيراً الى ان "المنطقة كلها تتجه نحو زلزال ونحن الآن نعيش فيه لكن كيف ينتهي لا نستطيع ان نحلل".

واشار الى ان "هناك قرار عند اسرائيل بالغاء السلطة الفلسطينية وانهاء اتفاق أوسلو  " ، موضحاً ان "الاسرائيلي يريد تهجير الضفة وان لا تعود الاوضاع في لبنان كما كانت قبل 7 تشرين ما يعني ان المواجهة مفتوحة لا احد يعرف كيف تنتهي ".

وعن الجبهة الجنوبية قال وهاب: "كنت افضل فتح كل الجبهات والمعركة الكبرى واذا ما فينا نفتح هذه المعركة لبنان ما فيه يقاتل عن مليار مسلم "، مضيفاً: ""السوري ما فيه يروح عبرنامج حماس" .

وشدد على ان الجبهة الجنوبية تكون رابحة "اذا قدر حزب الله على استخراج النفط وابقى الوضع في الجنوب كما كان قبل 7 تشرين وتمكن من انهاء الحصار الاميركي على لبنان واذا لم يستطع تحصيل ذلك تكون الجبهة خسرت ".

 وقال: " الحوار مع الاميركي انا معه اذا كان سيؤدي الى انفراج على مستوى كل المحور  ففك الحصار على ايران يهمني ولكن يهمني ايضاً فك الحصار عن سوريا ولبنان".

كما كشف وهاب تفاصيل عن لقائه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقال: "القيته منذ 17 او 18 سنة وهوشخصية مميزة وسألته عن موضوع الامام الصدر وقال لي انه يريد انهاء الملف وانه يحب المقاومة ومستعد لدعمها وارسال الاسلحة وانه معجب بالسيد حسن ".

وتطرق الى الموضوع الرئاسي في لبنان مشيراً الى لقائه برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل  ، مشيراً الى ان "الاتفاق على سليمان فرنجية اربح لباسيل ".

وقال وهاب :" الآن ليس وقت انتخاب رئيس"، مضيفا ان لا أحد يملك القرار السياسي الداخلي لان الكلمة الفصل للميدان و كيف ستنتهي الحرب .

وكشف وهاب عن ليونة في موقف الرئيس السابق ميشال عون و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فيما يخص رئاسة الاركان و مصير قيادة الجيش.

 
لمتابعة الحلقة كاملة: 
 

وهاب: الآن ليس وقت انتخاب رئيس .. والكلمة الفصل للميدان

محليات

وئام وهاب

غزة

نبيه بري

حزب الله

سليمان فرنجية

جبران باسيل

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Aljadeed
رئيس تحرير صدى الوطن من ميشيغن أسامة السبلاني لـ هنا بيروت: الرئيس بايدن أصدر قرارًا بتمديد إقامة اللبنانيين في أميركا والذين انتهت تأشيراتهم لمدة 18 شهراً وذلك بسبب الحرب الحالية
وئام وهاب: الإتفاق على سليمان فرنجية أربح ل جبران باسل

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