هوكستين: نتمنى أن لا نحتاج لأكثر من 18 شهراً من التمديد للبنانيين في أميركا ونعمل على إنعاش الإقتصاد اللبناني بطرق مختلفة

انطلق، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في دورتها الـ33 في فرنسا، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وحضور أكثر من 100 زعيم من مختلف الدول، وبمشاركة أكثر من 6000 رياضي ورياضية.
زار الرئيس وليد جنبلاط وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، الشيخ زياد الفطايري في جديدة الشوف، بحضور الشيخ غاندي مكارم، الشيخ منح نصرالله، القاضي السابق رياض طليع، رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع، الشيخ وجدي ابو حمزة ووكيل داخلية الشوف عمر غنام.
تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة ، بالتعاون مع الهيئات المحلية في عكار، وبمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش ، وبعد جهود استمرت منذ الساعة 11,20 من صباح اليوم، من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في بلدة بزال العكارية، بحسب بيان للدفاع المدني .