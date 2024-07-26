هوكستين: حزب الله هو من بدأ الحرب على إسرائيل من لبنان وربط الوضع بما يجري في غزة واكد أن القتال في لبنان لن يتوقف ما لم يتوقف في القطاع

تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة ، بالتعاون مع الهيئات المحلية في عكار، وبمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش ، وبعد جهود استمرت منذ الساعة 11,20 من صباح اليوم، من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في بلدة بزال العكارية، بحسب بيان للدفاع المدني .



