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محليات

هوكستين: حزب الله هو من بدأ الحرب على إسرائيل من لبنان وربط الوضع بما يجري في غزة واكد أن القتال في لبنان لن يتوقف ما لم يتوقف في القطاع

2024-07-26 | 12:21
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هوكستين: حزب الله هو من بدأ الحرب على إسرائيل من لبنان وربط الوضع بما يجري في غزة واكد أن القتال في لبنان لن يتوقف ما لم يتوقف في القطاع
هوكستين: حزب الله هو من بدأ الحرب على إسرائيل من لبنان وربط الوضع بما يجري في غزة واكد أن القتال في لبنان لن يتوقف ما لم يتوقف في القطاع
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هوكستين: حزب الله هو من بدأ الحرب على إسرائيل من لبنان وربط الوضع بما يجري في غزة واكد أن القتال في لبنان لن يتوقف ما لم يتوقف في القطاع

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لحظة دخول بعثة لبنان إلى أولمبياد باريس
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لحظة دخول بعثة لبنان إلى أولمبياد باريس

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جنبلاط: نحن أهل العقل.. وعلينا أن نحاور بهدوء فلا مفر من التسوية
14:36

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14:36

جنبلاط: نحن أهل العقل.. وعلينا أن نحاور بهدوء فلا مفر من التسوية

زار الرئيس وليد جنبلاط وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، الشيخ زياد الفطايري في جديدة الشوف، بحضور الشيخ غاندي مكارم، الشيخ منح نصرالله، القاضي السابق رياض طليع، رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع، الشيخ وجدي ابو حمزة ووكيل داخلية الشوف عمر غنام.

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14:30

الدفاع المدني: السيطرة على النيران في احراج بزال العكارية

تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة ، بالتعاون مع الهيئات المحلية في عكار، وبمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش ، وبعد جهود استمرت منذ الساعة 11,20 من صباح اليوم، من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في بلدة بزال العكارية، بحسب بيان للدفاع المدني .

14:30

الدفاع المدني: السيطرة على النيران في احراج بزال العكارية

تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة ، بالتعاون مع الهيئات المحلية في عكار، وبمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش ، وبعد جهود استمرت منذ الساعة 11,20 من صباح اليوم، من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في بلدة بزال العكارية، بحسب بيان للدفاع المدني .

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