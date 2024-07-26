الدفاع المدني: السيطرة على النيران في احراج بزال العكارية

وواجه العناصر صعوبات متعددة أبرزها انعدام الطرق المؤدية الى موقع الحريق وسرعة الهواء التي تسببت بانتشار النيران.

ونجحت جهود العناصر بالحؤول دون وصول النيران الى المنازل بعد أن كانت قد باتت على مقربة من وحدتين سكنيتين.

وفي هذه الاثناء يواصل العناصر عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الحريق.