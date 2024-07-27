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محليات

الشرق الاوسط: باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب

2024-07-27 | 01:44
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الشرق الاوسط: باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب
الشرق الاوسط: باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب

يبقى تثبيت رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء حسان عودة في منصبه ، بحسب صحيفة "الشرق الاوسط"، معلقاً على مبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى نشر المرسوم الخاص بتعيينه من قِبل مجلس الوزراء والذي يجيز له ممارسة المهام الموكلة إليه بصورة رسمية، وإن كان يحرص، كما تقول مصادر وزارية للصحيفة ، على التعاطي مع نشره بمسؤولية حرصاً منه على تحييده من الاشتباك السياسي الدائر حالياً على خلفية ربطه، بلا أي مبرر، بإحالة قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل.

ويلتقي "اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط مع رغبة الرئيس ميقاتي في تحييد تثبيت اللواء عودة في منصبه عن الاشتباك السياسي بتأكيد مصادره لـلصحيفة بأن "ما يهمه (ميقاتي) نشر المرسوم الخاص بتعيينه، ومن غير الجائز إقحامه في النزاعات السياسية؛ لأن تعيينه جاء مطابقاً للشروط؛ كونه الأعلى والأقدم رتبة بين الضباط الدروز".

وتابعت المصادر ان ميقاتي يعوّل حالياً على تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتسهيل تثبيت تعيينه رغبة منه في قطع الطريق على من يحاول العبث بالمؤسسة العسكرية الأم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان وتتطلب الالتفاف حول الجيش في مواجهته للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدفه".

وعلمت الصحيفة أن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور المكلف إجراء الاتصالات لتثبيت اللواء عودة في منصبه، التقى أخيراً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي أصرّ على اعتراضه، بذريعة أن تعيينه يشكل التفافاً على الصلاحيات المناطة بوزير الدفاع، ويتعارض مع موقف «التيار الوطني» برفض التعيينات التي تصدر عن حكومة تصريف الأعمال بغياب رئيس الجمهورية.

الشرق الاوسط: باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب

محليات

باسيل

جوزاف عون

ميقاتي

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