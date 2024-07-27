الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الاخبار: متقاعدو العسكر يتحضّرون للتصعيد بوجه الحكومة

2024-07-27 | 01:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الاخبار: متقاعدو العسكر يتحضّرون للتصعيد بوجه الحكومة
الاخبار: متقاعدو العسكر يتحضّرون للتصعيد بوجه الحكومة

ذكرت صحيفة "الاخبار" ان تجمع العسكريين المتقاعدين يستعد لتعطيل أي جلسة مقبلة للحكومة لا يكون على جدول أعمالها بند تعديل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

 وبحسب الصحيفة ، يأتي ذلك بعد فوات المهلة التي حدّدتها الحكومة لنفسها نهاية شهر حزيران الماضي لتقديم مشروع جديد تعدّل بموجبه سلسلة الرتب والرواتب، أو تعطي زيادات إضافية على الرواتب، إذ لم تظهر بوادر لتقديم مشروع التصحيح، بل على العكس برزت مؤشرات سلبية جداً تشير إلى أن الحكومة لم تقدّم أي مشروع.

وتداعت مجموعات الموظفين المتقاعدين من العسكريين والمدنيين إلى اجتماعات أكّدت فيها استعدادها للتحرّك الميداني، وقطع الطرقات لمنع انعقاد أيّ جلسة حكومية مقبلة لا تبحث في تعديل الرواتب والأجور على أساس رواتب ومعاشات قيمتها 40% مما كانت عليه عام 2019 (وفقاً لسعر الصرف)، قبل الانهيار، ووضع خطة واضحة لتقسيط الباقي خلال مهلة أقصاها سنة واحدة.على المقلب الحكومي، تحكم الضبابية المشهد، من جهة مشروع تعديل سلسلة الرتب والرواتب ربطه مجلس الخدمة المدنية بإعادة الكتابة لتوصيف وظيفي جديد لكل وظائف الإدارة العامة.

واشارت الصحيفة الى ان الحكومة تعدّ لزيادة جديدة على الرواتب والأجور، إنّما لا تحاكي تطلعات الموظفين. بحسب المصادر، من المرجح إضافة راتبين للموظفين في الخدمة، ومعاشين للمتقاعدين، تضاف إلى الرواتب والمعاشات التسعة، ليصبح مجموعها 11 راتباً، على أن تبقى بدلات البنزين والمثابرة على ما هي عليه. ولكن، لم يحدّد المشروع الحكومي الجديد مصير استمرار استثناء السلك التعليمي والقضائي من الزيادات الجديدة، أو شمولهم بها، كون مرسوم الزيادات 13020 حرم هاتين الفئتين من أيّ زيادة لأنّ أعضاءها يتقاضون حوافز إضافية من وزاراتهم، أو صناديقهم التعاضدية.

الاخبار: متقاعدو العسكر يتحضّرون للتصعيد بوجه الحكومة

محليات

العسكر

رواتب

تصحيح الاجور

العودة الى الأعلى
Aljadeed
باسيل يستهل زيارته الى صيدا من مقر الجماعة الاسلامية: نختلف بالسياسة ولكن داخليا يجب أن نتضامن خصوصا وأننا نواجه الخطر الاسرائيلي
الشرق الاوسط: باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش بالوكالة للواء صعب

اقرأ ايضا في محليات

هجوم جوي لحزب الله يطال ضباط ‌‏وجنود "إسرائيل"
08:29

هجوم جوي لحزب الله يطال ضباط ‌‏وجنود "إسرائيل"

صدر عن حزب الله البيان التالي:

08:29

هجوم جوي لحزب الله يطال ضباط ‌‏وجنود "إسرائيل"

صدر عن حزب الله البيان التالي:

باسيل زار المفتي عسيران وتأكيد على الوحدة الوطنية
08:11

باسيل زار المفتي عسيران وتأكيد على الوحدة الوطنية

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنه "مهما عظمت التباينات يبقى إصرارنا على الوحدة الوطنية والتآخي فوق كل شيء، وقد سررنا بزيارة هذا المقام الذي يرمز إلى الإيمان بلبنان، وسعدنا بأن نلمس روح التلاقي الذي تتمتع به مدينة صيدا".

08:11

باسيل زار المفتي عسيران وتأكيد على الوحدة الوطنية

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنه "مهما عظمت التباينات يبقى إصرارنا على الوحدة الوطنية والتآخي فوق كل شيء، وقد سررنا بزيارة هذا المقام الذي يرمز إلى الإيمان بلبنان، وسعدنا بأن نلمس روح التلاقي الذي تتمتع به مدينة صيدا".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024