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محليات

جنبلاط يدعو لعدم الانزلاق في الفتن: المطلوب وقف العدوان والنار

2024-07-27 | 15:00
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جنبلاط يدعو لعدم الانزلاق في الفتن: المطلوب وقف العدوان والنار
جنبلاط يدعو لعدم الانزلاق في الفتن: المطلوب وقف العدوان والنار

أكد الرئيس وليد جنبلاط أن رد الفعل على الحادث الذي طال بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل يجب أن يتضمن عدة خطوات.

أولاً: تقديم خالص التعازي والمواساة بالضحايا الشهداء الذين قضوا لعائلاتهم وعموم أبناء الجولان السوري المحتل.

ثانياً: إنّ استهداف المدنيين أمرٌ مرفوض ومدان، أكان في فلسطين المحتلة أو الجولان المحتل، أو في جنوب لبنان، وتاريخ وحاضر العدو الإسرائيلي مليء بالمجازر التي ارتكبها ويرتكبها ضد المدنيين دون هوادة، والدعوة الى الجميع في لبنان وفي فلسطين والجولان من أي انزلاق أو تحريضِ في سياق مشروع العدو التدميري، إذ يبقى المطلوب عدم توسع الحرب ووقف فوري للعدوان ولإطلاق النار.

ثالثاً: في ضوء بيان حزب الله الذي ينفي علاقة المقاومة الإسلامية بما حصل في مجدل شمس، فإننا نشدد التحذير والتنبيه ممّا يعمل عليه العدو الإسرائيلي منذ زمنٍ بعيد لإشعال الفتن وتفتيت المنطقة واستهداف مكوّناتها، وقد أسقطنا هذا المشروع في السابق، وإذ يطل برأسه من جديد فنحن له بالمرصاد إلى جانب المقاومة وكل المقاومين الذين يواجهون الإجرام والاحتلال الإسرائيلي.

جنبلاط يدعو لعدم الانزلاق في الفتن: المطلوب وقف العدوان والنار

محليات

وليد جنبلاط

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مجدل شمس

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