شيخ العقل يدين الهجوم على مجدل شمس ويطالب بوقف فوري للإعتداءات

استنكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة، وأدان في بيان بشدة قتل الأطفال والأبرياء، أكانوا من أبنائنا الموحدين المعروفيين الدروز أم من إخوانهم الفلسطينيين، داعيا أصحاب القرار دولاً وقياداتٍ وتنظيمات إلى التوصل السريع لوقف نهائي للحرب والاعتداءات الإرهاببة والأعمال الإجرامية.



