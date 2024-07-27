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محليات
ترّقب يسود ليلة الساحة الجنوبية وتفاصيل جديدة
2024-07-27 | 16:33
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ترّقب يسود ليلة الساحة الجنوبية وتفاصيل جديدة
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إسرائيل
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