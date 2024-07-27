ترّقب يسود ليلة الساحة الجنوبية وتفاصيل جديدة

مسعد بولس للجديد: التسوية في المنطقة فيها شقان العربي والايراني والثالث وجود "اسرائيل" وموضوع لبنان سواء ما يتعلق بالقرار 1701 و الحدود والحرب القائمة يتعلق بالحل الشامل في المنطقة وبالتالي يجب ان يتضمن ايران