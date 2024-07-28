بالفيديو - لحظة استهداف مسيرة اسرائيلية لمنزل في بعلبك فجر اليوم

مسيّرة اسرائيلية استهدفت منزلاً بصاروخين بين بلدتي طاريا وشمسطار غربي بعلبك دون وقوع إصابات pic.twitter.com/cK0y9yC4gL
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 28, 2024
مسيّرة اسرائيلية استهدفت منزلاً بصاروخين بين بلدتي طاريا وشمسطار غربي بعلبك دون وقوع إصابات pic.twitter.com/cK0y9yC4gL
أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.
الحدث - جو معكرون - 28-7-2024
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