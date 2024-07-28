الراعي يدعو القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولية خراب البلد

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى "أنّنا كم نتمنّى لو أنّ السّياسيّين المعرقلين انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنة و8 أشهر، عادوا إلى أعماق نفوسهم وأصغوا إلى صوت ضميرهم، صوت الله في أعماقهم، لأدركوا خطأهم الجسيم وتابوا عنه، واتّخذوا قرارًا تاريخيًّا حرًّا، ولأنقذزوا أنفسهم والبلد".

