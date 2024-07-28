الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الراعي يدعو القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولية خراب البلد

2024-07-28 | 03:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الراعي يدعو القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولية خراب البلد
الراعي يدعو القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولية خراب البلد

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى "أنّنا كم نتمنّى لو أنّ السّياسيّين المعرقلين انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنة و8 أشهر، عادوا إلى أعماق نفوسهم وأصغوا إلى صوت ضميرهم، صوت الله في أعماقهم، لأدركوا خطأهم الجسيم وتابوا عنه، واتّخذوا قرارًا تاريخيًّا حرًّا، ولأنقذزوا أنفسهم والبلد".

وأشار، خلال ترؤسه قدّاسًا إلهيًّا في الديمان، إلى أنّ "مجتمعنا بات يعيش في هيكليّة خطيئة، لأنّ كلّ واحد يخطأ ولا يتوب عن خطيئته، ما جعل الخطيئة اجتماعيّة، لا أحد مسؤول عنها"، داعيًا السّياسيّين واحدًا واحدًا إلى "تحمّل مسؤوليّة خراب البلد بمؤسّساته الدّستوريّة وبالميثاق وبحالة الاقتصاد المنهار وبازدياد هجرة الشّباب، وندعوهم لاتخاذ قرار شجاع، مدركين خطأهم الكبير بحقّ الشّعب الّذي ائتمنهم على السّلطة لتأمين الخير العام".
 
 
 
الراعي يدعو القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولية خراب البلد

محليات

بشارة الراعي

عظة الاحد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - مشاهد الدمار التي خلّفتها الغارة الاسرائيلية على العباسية
بالفيديو - لحظة استهداف مسيرة اسرائيلية لمنزل في بعلبك فجر اليوم

اقرأ ايضا في محليات

دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وآخرى تترك القرار لمواطنيها
06:37

دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وآخرى تترك القرار لمواطنيها

أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.

في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.

06:37

دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وآخرى تترك القرار لمواطنيها

أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.

في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.

الحدث - جو معكرون - 28-7-2024
Play
06:20
Play

الحدث - جو معكرون - 28-7-2024

الحدث - جو معكرون - 28-7-2024

06:20

الحدث - جو معكرون - 28-7-2024

الحدث - جو معكرون - 28-7-2024

فراس الشوفي يعلّق على موقف جنبلاط من مجدل شمس
Play
06:19
Play

فراس الشوفي يعلّق على موقف جنبلاط من مجدل شمس

فراس الشوفي يعلّق على موقف جنبلاط من مجدل شمس

06:19

فراس الشوفي يعلّق على موقف جنبلاط من مجدل شمس

فراس الشوفي يعلّق على موقف جنبلاط من مجدل شمس

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024