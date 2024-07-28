بالفيديو - مشاهد الدمار التي خلّفتها الغارة الاسرائيلية على العباسية

مشاهد الدمار التي خلّفتها الغارة الاسرائيلية على البرج الشمالي ليل أمس pic.twitter.com/fH5IvV1HMY
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 28, 2024
مشاهد الدمار التي خلّفتها الغارة الاسرائيلية على البرج الشمالي ليل أمس pic.twitter.com/fH5IvV1HMY
أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.
الحدث - جو معكرون - 28-7-2024
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