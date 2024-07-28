بالفيديو - مشاهد الدمار التي خلّفتها الغارة الاسرائيلية على العباسية

أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.



في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.